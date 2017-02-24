安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系

2016年1月，日本首相安倍晋三及其夫人在东京羽田机场的资料图。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。

森友学园（Moritomo Gakuen）是一家位于大阪的教育机构，旗下的幼儿园倡导基于日本传统和文化的爱国主义。森友学园将在4月开设小学部，原本打算邀请安倍之妻安倍昭惠担任名誉校长。

安倍晋三周五接受一个国会委员会对该问题的质询，他表示妻子曾想拒绝担任名誉校长，但在该校于家长面前公布此事后接受了邀请。

“尽管如此，她还是认为如果继续出任名誉校长将对学生和家长不利，因此她通知校方将辞职，”安倍晋三称。

安倍昭恵在该小学网站上表示，“我被龙池泰典对教育的热情打动，才担任了名誉校长职务。”

不过周四这番言论已经从网站上删除。

“网站上确实写着她担任名誉校长，但应她的要求已经删除，”安倍说。

安倍重申，森友学园为它所称的“安倍晋三纪念小学”募集捐款时，他拒绝了使用他名字的请求。

他还否认自己和妻子与该校购买国有土地用于建校或通过审批之事有关。(完)