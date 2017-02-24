安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。
森友学园（Moritomo Gakuen）是一家位于大阪的教育机构，旗下的幼儿园倡导基于日本传统和文化的爱国主义。森友学园将在4月开设小学部，原本打算邀请安倍之妻安倍昭惠担任名誉校长。
安倍晋三周五接受一个国会委员会对该问题的质询，他表示妻子曾想拒绝担任名誉校长，但在该校于家长面前公布此事后接受了邀请。
“尽管如此，她还是认为如果继续出任名誉校长将对学生和家长不利，因此她通知校方将辞职，”安倍晋三称。
安倍昭恵在该小学网站上表示，“我被龙池泰典对教育的热情打动，才担任了名誉校长职务。”
不过周四这番言论已经从网站上删除。
“网站上确实写着她担任名誉校长，但应她的要求已经删除，”安倍说。
安倍重申，森友学园为它所称的“安倍晋三纪念小学”募集捐款时，他拒绝了使用他名字的请求。
他还否认自己和妻子与该校购买国有土地用于建校或通过审批之事有关。(完)
(编译 孙国玉/李春喜 审校 张荻/王颖)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)