日本政客或寻求借人质危机修宪 安倍态度审慎

路透东京1月23日 - 日本公民在阿尔及利亚遭遇的人质危机，令日本保守派更有理由推动放宽对海外军事行动的限制了，但碍于日本和平宪法，首相安倍晋三不得不加倍谨慎。

安倍本来就被贴上了“右翼民族主义分子”的标签，他现在小心翼翼，不想因利用人质危机推动安全议程而惹恼选民。对于选民而言，眼下最重要的是重振经济。

日本政策研究大学院大学的专家Narushige Michishita称，这场人质危机，将成为安倍和自民党内势力寻求扩大日本自卫队行动的论据。

但他说：“他们不应太过火，因为这样可能事与愿违。”

日本数十年来一直在寻求逐步放宽和平宪法对军力方面的限制，已派军队参加国际维和行动以及非作战重建行动等。

但这类改变在政界仍有争议，日本扩大军力可能会令中国感到不满，毕竟对中国而言，日本侵华历史记忆犹新，且两国目前因岛屿争端而关系紧张。

在阿尔及利亚，伊斯兰武装分子袭击一天然气设施，被杀害的人质中有七名日本人，有三名日本人下落不明。

日本防卫大臣小野寺五典已下令派遣政府飞机，前往接回七名幸存的日本人以及遇难者遗体，这是日本军用飞机首次奔赴这么远的距离执行任务。

但根据现行法律，军事人员只能前往安全的目标区域疏散公民，且禁止有陆地运输、限制使用武器保护平民。

自民党内人士称，这场人质危机，进一步证明现行法律须作改变。

但安倍则出言相当谨慎，分析人士称，这不仅是考虑到7月参议院选举前要争取民意，另一方面也是考虑到了执政联盟内合作伙伴--立场偏于鸽派的新公明党。

安倍说：“如果军队必须在瞬间做出生死抉择，却不得不在法律限制内行动，否则就可能违反法律，那么这样的限制太苛刻了。”

“但我们现在并未想通过这次事件，来推动立法修改法律。现在还有各种各样的问题，包括采集信息，因此经过调查后，有必要考虑如何解决这些问题。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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