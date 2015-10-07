日本政治：安倍改组内阁，重要阁员留任

全球政经：索罗斯称特朗普注定失败，市场美梦终将结束

索罗斯为索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)创办人，现为该公司总裁。他同时也是支持民主党总统候选人希拉里的超级政治行动委员会(Super PAC)大金主，也赞助过其他支持民主党人士的组织。