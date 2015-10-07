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亚洲 | 2015年 10月 7日 星期三 13:41 BJT

日本政治：安倍改组内阁，重要阁员留任

路透东京10月7日 - 日本首相安倍晋三周三改组内阁，重要内阁成员仍将留任。此次改组采取了稳妥的方式，安倍现重新开始关注经济，其推出存在争议的新安保法令支持率受到影响。

内阁官房长官菅义伟、财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明留任原职。由菅义伟宣布的内阁成员名单中，防卫大臣中谷元和外务大臣岸田文雄也将留任。

安倍还提名资深国会议员林干雄接替宫泽洋一出任经济产业大臣，后者上任仅有一年多的时间。前职业摔角选手驰浩接替下村博文担任文部科学大臣。(完)

(编译 张荻； 审校 杜明霞)

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