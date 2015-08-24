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时事要闻 | 2015年 8月 24日 星期一 08:58 BJT

安倍晋三将不参加中国抗战胜利纪念活动

路透东京8月24日 - 日本放送协会(NHK)周一报导，日本首相安倍晋三将不参加中国于九月举行的抗战胜利70周年纪念活动。

NHK称，安倍决定不参加该活动是为了将精力集中在国会目前热辩的集体自卫权相关安保法案上。

日本产经新闻报导称，安倍还决定与不参加中国此次活动的西方国家保持一致，因担忧中国的地区军事扩张。

中国将于9月3日举行纪念抗日战争胜利70周年阅兵活动。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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