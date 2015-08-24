安倍晋三将不参加中国抗战胜利纪念活动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京8月24日 - 日本放送协会(NHK)周一报导，日本首相安倍晋三将不参加中国于九月举行的抗战胜利70周年纪念活动。
NHK称，安倍决定不参加该活动是为了将精力集中在国会目前热辩的集体自卫权相关安保法案上。
日本产经新闻报导称，安倍还决定与不参加中国此次活动的西方国家保持一致，因担忧中国的地区军事扩张。
中国将于9月3日举行纪念抗日战争胜利70周年阅兵活动。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。