日相安倍修宪计划引发民权忧虑

路透东京5月2日 - 日本首相安倍晋三毫不掩饰想要修改日本和平宪法的意图，试图为“军队合法化”扫清障碍，但有批评人士指出，安倍晋三的计划不止于此，他可能将日本重新带入社会保守、独裁统治的过去。

安倍去年12月再次出任首相，得益于其推行的经济刺激措施，目前民众支持率很高。他目前正寻求降低修宪门槛，为修改和平宪法第9条打伏笔。

安倍所属的自民党提出的宪法草案中涉及全面修宪，将撼动宪法核心。维权人士和学者指出，其中一些内容危及基本公民权利，可能钳制舆论、破坏性别平等，为重返独裁社会打开大门。

一保护宪法组织的负责人Ryo Motoo已年过八旬，Motoo说：“我觉得奇怪的是，首相（安倍）明明也不算老，但他却试图复兴他祖父年代的观念。”

“我担心，这会让我们未来社会处处是限制，像过去那样，不认可百家争鸣，限制言论自由。”

借着民望和股市涨势的东风，安倍越来越公开地表露其政策意图，包括主张修宪、对日本侵略他国的历史缺乏歉疚，这令中韩等邻国深感不满。

批评人士称，安倍想要放低修宪的门槛，然后再寻求修改宪法第9条，避免现在就被公众发现其深层目标。

耶鲁大学法学教授亚克曼（Bruce Ackerman）说：“真正让人担心的是，两年后，所谓‘新日本’就要重新定义成一个独裁的、民族主义的社会秩序。”

宪法学者认为，自民党宪法草案中将推翻普遍人权的基本概念，认为这是西方概念，不适合日本的传统文化和价值观。

明治大学教授雷佩塔（Lawrence Repeta）说：“当前的宪法保护多项基本人权，包括言论自由和宗教自由。显然，自民党领导人以及日本其他一些政客积极反对这种保护个人权利的制度。”

安倍和自民党称，放宽修宪程序，可以让选民在是否修宪方面取得更大发言权。

安倍幕僚Yosuke Isozaki对《日本经济新闻》说：“宪法并非上天赋予的，是人来书写的。改变宪法并不可怕，我希望民众考虑尝试一次。”

根据日本宪法第96条，必须在参众两院均获得三分之二以上赞成票，国会才能提出修宪议案，而后进行全民公投。而安倍主张对修宪程序进行调整，提出只需在国会获得简单多数就可提出修宪议案、进行公投。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。