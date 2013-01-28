支持修宪日本选民比例上升--调查

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京1月28日 - 一项民调显示，日本选民对首相安倍晋三修改战后日本和平宪法以放宽军事限制的目标意见不一，但有近90%的众院议员支持修宪。

重任首相的安倍明确表示，他希望放宽宪法对日本发展军力的限制。自1947年美国占领军起草该宪法以来，日本和平宪法始终未做过正式修改。

《朝日新闻》以及东京大学研究团队进行的这项调查显示，50%的选民支持修改和平宪法，较2009年的41%有所上升，而国会众院支持修宪的议员比例更高达89%。

45%的选民支持允许日本行使其集体自卫权，即可为受到攻击的盟友提供援助。这一比例高于2009年的37%，而支持修改宪法解释的国会议员比例为79%。

上月有3,000名选民收到民调问题，其中有1,889人作出回应。对议员的调查是在去年12月大选前作出的。

日本多年来始终寻求突破和平宪法第九条的限制。日本曾派遣军队执行国际维和行动并在2004-2006年期间派军队至伊拉克执行非战斗重建任务。

但修改宪法需要获得日本国会两院各三分之二以上议员的支持，并在全民公投中获得多数选民的同意。

日本共同社周日发布的另一项调查显示，有超过70%的选民支持修改约束日本自卫队的法律。(完)