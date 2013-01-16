路透专访: 日本必须防止央行总裁人事异动造成领导真空--民主党党魁

日本央行总裁白川方明任期到4月8日期满,首相安倍晋三表示,希望下任央行总裁和其倡导的激进宽松货币政策观点一致.

海江田万里在采访中称,"有一件事我们必须反省.上次(有20天)都没有决定央行总裁.这样的错误不能再次上演."

但其补充称,"新总裁最好不是对政府唯命是从.和政府合作很重要,但不应遵从政府一切指令,应该有相称的知识和洞察力."

日本央行总裁任命需要议会两院批准,执政的自民党和其联盟在参议院没有占到多数席位,所以将需要一些反对派议员的支持.(完)