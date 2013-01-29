日本政府将审查历届政府关于战时历史的声明--官员

路透东京1月29日电(记者 Linda Sieg) - 日本文部科学大臣Hakubun Shimomura表示，日本政府将审查之前历届政府关于战时历史的声明，其中包括村山富市在1995年发表的历史性致歉讲话。但Shimomura称，任何改变都不意味着否定这些声明，只是让其“面向未来”。

任何否定日本前首相村山富市致歉声明的举动都将激怒中韩两国。目前村山富市正在北京访问，旨在缓解中日两国因钓鱼岛纷争引发的紧张关系。

Shimomura周二在接受路透采访时表示，日本政府还将审查面向日本教科书出版商的指导方针，旨在解决日本邻国的敏感问题。

“日本政府计划整体审查之前内阁发布的有关历史看法的声明。”

“这并不意味着我们将否认它们，创造新的声明，但或许有必要增加一些面向未来的表达。至少这不是那种中国或韩国必须担心的审查。这是一项国内事务。”

去年12月重任首相的安倍晋三希望摆脱战后日本和平主义枷锁，重塑日本战时历史。

但安倍及其内阁似乎担心日本与中韩两国关系进一步紧张。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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