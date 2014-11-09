日本政经：若推迟上调消费税，安倍或解散众议院并举行提前选举--媒体

纽约期市：原糖期货急升，交易商关注5月合约有大量交割
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透东京10月9日 - 据日本读卖新闻报导，如果首相安倍晋三决定推迟明年上调消费税的计划，他将考虑解散众议院，并举行提前选举。
读卖新闻周日引述数位政府及执政党消息人士称，如果安倍真的解散众议院，可能会在12月14日或21日举行选举。
该报称，安倍已经向联盟党派成员透露了这个计划。
在周五的电视专访中，安倍表示没有考虑提前举行选举，不过他又说首相总是会这么说。
安倍将在年底前做出决定，是否按计划在2015年10月将消费税由8%上调至10%。
读卖新闻称，如果11月17日公布的第三季国内生产总值(GDP)未能加快增长，安倍可能将该计划推后一年半。如果决定推迟上调消费税，他可能举行选举，让公众评判他的经济政策。
推迟上调消费税也并非没有风险，因为明年上调消费税已经通过相关立法，安倍必须在议会撤销该法律。
此外他可能也会因推迟该计划而受到批评，因为政府需要税收支付增长的福利支出。(完)
(编译 李春喜 审校 李爽)
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选