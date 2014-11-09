日本政经：若推迟上调消费税，安倍或解散众议院并举行提前选举--媒体

路透东京10月9日 - 据日本读卖新闻报导，如果首相安倍晋三决定推迟明年上调消费税的计划，他将考虑解散众议院，并举行提前选举。

读卖新闻周日引述数位政府及执政党消息人士称，如果安倍真的解散众议院，可能会在12月14日或21日举行选举。

该报称，安倍已经向联盟党派成员透露了这个计划。

在周五的电视专访中，安倍表示没有考虑提前举行选举，不过他又说首相总是会这么说。

安倍将在年底前做出决定，是否按计划在2015年10月将消费税由8%上调至10%。

读卖新闻称，如果11月17日公布的第三季国内生产总值(GDP)未能加快增长，安倍可能将该计划推后一年半。如果决定推迟上调消费税，他可能举行选举，让公众评判他的经济政策。

推迟上调消费税也并非没有风险，因为明年上调消费税已经通过相关立法，安倍必须在议会撤销该法律。

此外他可能也会因推迟该计划而受到批评，因为政府需要税收支付增长的福利支出。(完)