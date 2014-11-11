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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 06:46 BJT

日本政经：首相安倍拟推迟上调消费税，并在12月举行选举--产经新闻

一名接近首相办公室的政府官员周二对路透称，安倍可能推迟加税，而主要政党开始为可能进行的选举作准备。

安倍在4月将消费税从5%上调至8%，导致日本第二季遭遇全球金融危机以来最大幅度萎缩。他曾表示等看到第三季国内生产总值(GDP)数据后，再决定是否按计划在2015年10月加税至10%。

GDP数据初值将在下周一公布。(完) (编译 李爽/王丽鑫；审校 徐文焰)
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