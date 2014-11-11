日本政经：首相安倍拟推迟上调消费税，并在12月举行选举--产经新闻

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
一名接近首相办公室的政府官员周二对路透称，安倍可能推迟加税，而主要政党开始为可能进行的选举作准备。
安倍在4月将消费税从5%上调至8%，导致日本第二季遭遇全球金融危机以来最大幅度萎缩。他曾表示等看到第三季国内生产总值(GDP)数据后，再决定是否按计划在2015年10月加税至10%。
GDP数据初值将在下周一公布。(完) (编译 李爽/王丽鑫；审校 徐文焰)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。