《焦点》日本首相安倍拟推迟上调消费税，并于12月提前选举--媒体

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
产经新闻援引未具名政府和联合政党官员谈话报导，由于第三季国内生产总值(GDP)可能表现疲弱，安倍决定延后加税，然后把这项议题交给选民，因为推迟后的时间将超过众议院当前任期。
受此报导提振，日本股市劲扬，日经指数一度跳涨至七年新高17,411.75点，之后略微回落。
自民党一名成员表示，最有可能举行选举的日期为12月14日。届时基本上为安倍2012年胜选两周年，且众议院议员任期过半。
安倍在4月将消费税从5%上调至8%，导致日本经济第二季遭遇全球金融危机以来最大幅度萎缩。
他曾表示，将观察第三季GDP数据表现，再决定是否按计划在2015年10月加税至10%。
GDP初值将于周一出炉。产经新闻报导，安倍最快将于当天与公明党政调会长山口那津男会面，讨论选举时程。(完)
(编译 艾茂林/洪曦/许娜；审校 李爽/白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。