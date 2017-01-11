日本政府考虑采取措施允许明仁天皇在两年内退位--媒体

路透东京1月11日 - 据媒体周三报导，日本政府正规划法律程序，允许两年内明仁天皇退位及皇太子继位。这或将为两个世纪以来首次天皇退位铺平道路。

现年83岁的明仁天皇去年8月暗示打算退位，称由于年事已高，担心难以充分履行职责。

日本天皇没有政治权力，但宪法将天皇定义为“国家及人民团结”的象征。根据当前法律，天皇退位是不可能的。

不过，包括日本经济新闻在内的所有日本主流报纸均报导称，政府正在考虑采取措施允许明仁天皇退位，并让现年56岁的皇太子德仁在2019年1月1日继位。

有些报导称，天皇退位的时间可能是2018年12月31日或2019年1月1日。

一个专家小组在去年底开始讨论明仁天皇可能的退位事宜，该小组料在今年晚些时候提出建议。根据报导，政府或将最早今年春季就天皇退位向议会提交特别法。

日本内阁官房长官菅义伟周三表示，不清楚讨论的任何进展，对报导不予置评。(完)