安倍将任命岸田文雄为外相--媒体

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透东京12月25日 - 日本共同社周二报导称，安倍晋三将任命下议院议员岸田文雄（Fumio Kishida）担任外相。
安倍晋三上任后，不仅需稳定与主要贸易伙伴中国及美国盟友韩国的关系，同时还要加强与美国的同盟关系，并尝试放松日本和平宪法对发展军力的限制。
岸田文雄现年55岁，进入政坛前曾在现已倒闭的日本长期信用银行工作过，并曾在第一次安倍内阁担任过负责冲绳相关事务的官员。
此前曾有媒体报导称，安倍晋三可能任命前外相川口顺子（Yoriko Kawaguchi）出任外相职务。
安倍晋三将于本周三正式就任首相，预计他在上任后很快就会组建新内阁。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。