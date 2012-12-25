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时事要闻 | 2012年 12月 25日 星期二 14:55 BJT

安倍将任命岸田文雄为外相--媒体

路透东京12月25日 - 日本共同社周二报导称，安倍晋三将任命下议院议员岸田文雄（Fumio Kishida）担任外相。

安倍晋三上任后，不仅需稳定与主要贸易伙伴中国及美国盟友韩国的关系，同时还要加强与美国的同盟关系，并尝试放松日本和平宪法对发展军力的限制。

岸田文雄现年55岁，进入政坛前曾在现已倒闭的日本长期信用银行工作过，并曾在第一次安倍内阁担任过负责冲绳相关事务的官员。

此前曾有媒体报导称，安倍晋三可能任命前外相川口顺子（Yoriko Kawaguchi）出任外相职务。

安倍晋三将于本周三正式就任首相，预计他在上任后很快就会组建新内阁。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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