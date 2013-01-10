安倍上任后国外首访定为东南亚三国

路透东京1月10日（记者 Antoni Slodkowski） - 日本首相安倍晋三本月将访问印度尼西亚、越南和泰国，这将是他上任后首次出国访问，以加强日本与这些国家的关系。

日本内阁官房长官菅义伟周四称，安倍原本计划将首访目的地定为美国，以加强日美同盟关系，但因美国总统奥巴马的日程安排紧张而推迟。

菅义伟称，安倍将访问的这三个东盟成员国是亚洲经济增长的前沿阵地，日本应当扩大与这些国家的经济关系。

“加强与东盟国家的合作，确保亚太地区的和平与繁荣十分重要，”菅义伟说道，并补充说这些国家对于日本还具有重要战略意义。

中日关系因钓鱼岛争端去年9月急剧降温。为了缓冲争端带来的经济影响，安倍一直在努力接触其他亚洲邻国，不仅派外务大臣出访东南亚国家，还派特使访问韩国和俄罗斯。

菅义伟强调称，安倍出访的目的不是为了制衡中国在该地区的影响力。

“中国对日本来说是一个很重要的国家，”他说道，并强调了中日双边关系的战略意义。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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