日本安倍内阁支持率超过60%--民调

路透东京1月13日 -日本《读卖新闻》进行的一项民意调查显示，日本首相安倍晋三内阁的支持率回升至60%以上。去年12月安倍参拜晋国神社令其支持者褒贬不一，批评者认为安倍的行为是日本军国主义的象征。

民调显示，安倍内阁的支持率比上月高出七个百分点，升至62%，而主要反对党--民主党的支持率下降两个百分点至4%，安倍领导的自民党支持率为40%。

民调参与者中有45%支持安倍去年12月26日参拜靖国神社的行为，47%持反对意见。

安倍的参拜行为激怒了中国和韩国，并引发其重要盟友--美国的担忧。

上月，安倍内阁的支持率下降至安倍二次执政以来的最低点，因其领导的执政联盟强行在国会表决通过“特定秘密保护法”。

调查同时显示，安倍经济政策的支持率上涨了5个百分点至60%。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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