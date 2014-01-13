日本安倍内阁支持率超过60%--民调

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透东京1月13日 -日本《读卖新闻》进行的一项民意调查显示，日本首相安倍晋三内阁的支持率回升至60%以上。去年12月安倍参拜晋国神社令其支持者褒贬不一，批评者认为安倍的行为是日本军国主义的象征。
民调显示，安倍内阁的支持率比上月高出七个百分点，升至62%，而主要反对党--民主党的支持率下降两个百分点至4%，安倍领导的自民党支持率为40%。
民调参与者中有45%支持安倍去年12月26日参拜靖国神社的行为，47%持反对意见。
安倍的参拜行为激怒了中国和韩国，并引发其重要盟友--美国的担忧。
上月，安倍内阁的支持率下降至安倍二次执政以来的最低点，因其领导的执政联盟强行在国会表决通过“特定秘密保护法”。
调查同时显示，安倍经济政策的支持率上涨了5个百分点至60%。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。