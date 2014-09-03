（修正）日本自民党领导层改组 两位与中国关系良好议员出任要职

日本自民党新任干事长谷垣祯一2014年9月3日抵达安倍晋三的首相官邸。 REUTERS/Yuya Shino

修正第三段和第五段中“卸任”为“即将卸任”

路透东京9月3日 - 日本自民党周三改组领导层，首相安倍晋三任命两名与中国关系友好的资深议员担任党内要职。这是安倍希望缓和中日冰冻关系、希望同中国国家主席习近平举行峰会的明显信号。

日本自民党领导层改组是包括内阁改组在内的广泛人事调整的一部分，目的是加强党内团结，改善安倍形象。

为了加强自民党的团结，安倍任命卸任的法务大臣谷垣祯一（Sadakazu Tanigaki）出任自民党干事长。谷垣祯一曾担任自民党总裁，后由安倍晋三接任。

现年69岁的谷垣祯一是自民党内的温和派人士，支持改善日本同中国的关系。

现年75岁的资深议员二阶俊博（Toshihiro Nikai）出任自民党总务会长，他也与中国有着密切的关系。卸任的内阁行政改革兼公务员改革担当大臣稻田朋美（Tomomi Inada）被任命为自民党政调会长，55岁的稻田朋美是安倍的保守派亲密盟友。

“他（安倍）正在向中国发出希望改善关系的明确信息，谷垣祯一和二阶俊博都与中国有着良好的关系，”政治分析师Atsuo Ito说。

安倍曾释出信号，希望11月在北京出席APEC峰会时同习近平举行单独会谈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。