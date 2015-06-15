安倍内阁支持率跌至2012年以来低点--调查

路透东京6月15日 - 周末媒体调查显示，日本安倍晋三内阁的支持率仅略高于40%，为安倍2012年就任首相以来的最低水平，近三分之二的选民反对安保法案。

日本电视台（Nippon Television Network）进行的上述调查恰逢数以千计民众集会抗议安保法案。该法案允许日本行使集体自卫权或军事协助遭受攻击的友邦。

安倍内阁去年7月通过决议，对和平宪法作了重新解释，旨在寻求对安保政策作出重大调整。安倍今年4月在美国国会表示，将在今年夏季通过安保法案。

越来越多的批评观点认为，日本内阁通过的安保法案违反和平宪法。这令该法案在国会获得通过的前景蒙阴。

上述调查显示，安倍的支持率从43.5%下滑至41.1%，62.5%的受访者反对行使集体自卫权，63.7%的受访者反对在当前国会会期通过这项安保法案。几乎80%的受访者认为，政府没有对该法案进行充足的解释。

调查还显示，56.2%的受访者称，“安倍经济学”推进情况不佳。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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