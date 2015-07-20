日本首相安倍晋三支持率暴跌

路透东京7月18日 - 周六发布的一项民调显示，日本首相安倍晋三的支持率下滑了近10个百分点至37.7%。

日本众议院周四通过新安保法案，引发大规模抗议活动，民众担心此举违反了和平宪法，且可能让日本卷入美国领导的战事。新安保法案下一步提交参议院审议。

日本共同社周五和周六进行的调查显示，安倍政府的反对率高达51.6%。

安倍支持率下滑，在分析人士的预期范围内，但值得一提的是，这是安倍2012年底上任以来反对率首次超过50%。

日本近四分之三的选民对新安保法案通过的方式持批评态度。

日本自民党主导的执政联盟周四投票赞成新安保法案，无视主要反对党退场抗议以及之前一天的民众大规模抗议。

共同社称，安倍领导的自民党支持率下滑了5.1个百分点至31.9%，但仍接近主要反对党民主党支持率的三倍。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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