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时事要闻 | 2015年 8月 19日 星期三 15:54 BJT

日本自民党高官称安倍料赢得9月的党首选举

路透东京8月19日 - 日本执政党自民党总务会长二阶俊博（Toshihiro Nikai）周三称，首相安倍晋三料赢得9月举行的党首选举。

“自民党正悄然向安倍再次当选（党首）的方向前进。依我的经验，安倍首相获胜将没有疑问，”二阶俊博在新闻发布会上表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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