日本自民党高官称中日峰会会很快举行

路透东京8月19日 - 日本自民党总务会长二阶俊博（Toshihiro Nikai）周三称，他确信日本首相安倍晋三同中国国家主席习近平之间的峰会会很快举行。这引发了两人将在9月会晤的预期。

日本媒体本周报导称，安倍考虑在9月3日左右访问中国。中国将在9月3日举行阅兵，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。

中日关系受领土主权争端以及日本战时侵略历史影响一直紧张，去年11月安倍与习近平举行两人上任后的首次正式会谈后，两国关系有所回暖。

“在推进中日关系方面，越来越多的注意力放在了（两国领导人）峰会能否尽快举行上，我认为两国的领导人也意识到了这一点，”二阶俊博在新闻发布会上称。

“我预计中日之间的峰会将会在不远的未来举行，我对此确信不疑。”

今年5月，二阶俊博曾率由商界高管及议员组成的3,000人代表团访问中国，并且向习近平转交了安倍的信函。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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