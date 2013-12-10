日本通过新保密法 安倍支持率下滑

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月9日 - 日本《特定秘密保护法》在国会获得通过后，民调显示，日本首相安倍晋三的支持率下滑。批评人士担心，该法案可能会钳制媒体并允许官员掩盖不良行径。

分析人士称，支持率的下滑或迫使安倍在安全政策问题上采取低调，直到明年的预算获得通过，以及4月开始的消费税上调能顺利实施。

在JNN电视台进行的这次民调中，民众对安倍政府的支持率下滑13.9个百分点，至54.6%，这也是安倍执政以来的最低点。民众对主要反对党民主党的支持率上升0.9个百分点，至6.8%，而对自民党的支持率则为30.3%。

日本大学(Nihon University)教授Tomoaki Iwai表示：“安倍的支持率往往在他展示出‘安倍色彩’时会下降。但安倍知道这一点。我认为他会关注一阵子经济。”

日本共同社调查显示，对安倍内阁的支持率下降10.3个百分点，至47.6%，这是自安倍再次执政以来其共同社民调支持率首次低于50%。

在共同社的民调中，大约82%的受访者希望《特定秘密保护法》被修改或废止。

安倍称，该法案对于说服美国等盟国分享情报至关重要。安倍成立了美国式的国家安全委员会，负责制定日本外交和安全保障政策。（完）