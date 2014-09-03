日本政经：首相安倍内阁改组或延揽党魁竞选对手，拔擢更多女性入阁

路透东京9月3日 - 日本首相安倍晋三周三改组内阁，料延揽党魁竞选对手，以及更多女性入阁，以提升形象，重要部门大臣或留任。此次改组的政治原因多于政策问题。

安倍2012年12月上任以来还未曾大幅改组内阁，创下二战后的新纪录。这意味着自民党大量政客摩拳擦掌希望谋得一职。该党为男性主导。

但风险是如果安倍政府遇到困难，或者新任部长出现过失时，没有得到重用的人将会更大声的批评安倍。

安倍支持率现降至50%左右，在历任首相中仍属高位，但之前最高曾达到约60%。