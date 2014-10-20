更新版1-日本政治：首相安倍损失重要阁员，媒体称可能撤换另一名

**防卫大臣亦受到质疑**

除小渊优子和松岛绿外，防卫大臣江渡聪德也因政治资金问题遭到反对党质疑。

安倍的支持率下滑，此时他正在为棘手的政策决定做准备，包括是否第二次上调消费税。

小渊优子是安倍2012年第二次上台后首位辞职的内阁大臣。

媒体周四爆出小渊优子滥用政治基金的消息。NHK周六称，小渊优子的两个政治团体在2009-2011年支出了4,300万日圆(40万美元)的年度剧院活动费用，2012年则没有这类支出纪录。