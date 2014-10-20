更新版1-日本政治：首相安倍损失重要阁员，媒体称可能撤换另一名

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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**防卫大臣亦受到质疑**
除小渊优子和松岛绿外，防卫大臣江渡聪德也因政治资金问题遭到反对党质疑。
安倍的支持率下滑，此时他正在为棘手的政策决定做准备，包括是否第二次上调消费税。
小渊优子是安倍2012年第二次上台后首位辞职的内阁大臣。
媒体周四爆出小渊优子滥用政治基金的消息。NHK周六称，小渊优子的两个政治团体在2009-2011年支出了4,300万日圆(40万美元)的年度剧院活动费用，2012年则没有这类支出纪录。
小渊优子周一称，对相关纪录的调查发现了受到质疑的剧院活动费用支出，她将要求外部会计师和律师进行进一步调查。(完) (编译 张涛/王丽鑫； 审校 张荻)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。