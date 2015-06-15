安倍内阁支持率跌至2012年以来低点--调查

《中国国债发行日程表》--1月23日
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月15日 - 周末媒体调查显示，日本安倍晋三内阁的支持率仅略高于40%，为安倍2012年就任首相以来的最低水平，近三分之二的选民反对安保法案。
日本电视台（Nippon Television Network）进行的上述调查恰逢数以千计民众集会抗议安保法案。该法案允许日本行使集体自卫权或军事协助遭受攻击的友邦。
安倍内阁去年7月通过决议，对和平宪法作了重新解释，旨在寻求对安保政策作出重大调整。安倍今年4月在美国国会表示，将在今年夏季通过安保法案。
越来越多的批评观点认为，日本内阁通过的安保法案违反和平宪法。这令该法案在国会获得通过的前景蒙阴。
上述调查显示，安倍的支持率从43.5%下滑至41.1%，62.5%的受访者反对行使集体自卫权，63.7%的受访者反对在当前国会会期通过这项安保法案。几乎80%的受访者认为，政府没有对该法案进行充足的解释。
调查还显示，56.2%的受访者称，“安倍经济学”推进情况不佳。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民 币) 财政部 200 3年 *2.77% 新发附息国债 1/19 1/23 财政部 200 7年 *3.1173% 续发附息国债 1/19 1/23 财政部 *100 91天 *2.5218% 贴现国债 *1/23 *1/25 财政部 -- 91天 2月3日招标 贴现国债 -- -- 财政
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
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