日本首相安倍晋三支持率暴跌

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京7月18日 - 周六发布的一项民调显示，日本首相安倍晋三的支持率下滑了近10个百分点至37.7%。
日本众议院周四通过新安保法案，引发大规模抗议活动，民众担心此举违反了和平宪法，且可能让日本卷入美国领导的战事。新安保法案下一步提交参议院审议。
日本共同社周五和周六进行的调查显示，安倍政府的反对率高达51.6%。
安倍支持率下滑，在分析人士的预期范围内，但值得一提的是，这是安倍2012年底上任以来反对率首次超过50%。
日本近四分之三的选民对新安保法案通过的方式持批评态度。
日本自民党主导的执政联盟周四投票赞成新安保法案，无视主要反对党退场抗议以及之前一天的民众大规模抗议。
共同社称，安倍领导的自民党支持率下滑了5.1个百分点至31.9%，但仍接近主要反对党民主党支持率的三倍。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-