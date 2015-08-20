日本自民党高官称中日峰会会很快举行

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月20日 - 日本自民党总务会长二阶俊博（Toshihiro Nikai）周三称，他确信日本首相安倍晋三同中国国家主席习近平之间的峰会会很快举行。这引发了两人将在9月会晤的预期。
日本媒体本周报道称，安倍考虑在9月3日左右访问中国。中国将在9月3日举行阅兵，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。
中日关系受领土主权争端以及日本战时侵略历史影响一直紧张，去年11月安倍与习近平举行两人上任后的首次正式会谈后，两国关系有所回暖。
“在推进中日关系方面，越来越多的注意力放在了（两国领导人）峰会能否尽快举行上，我认为两国的领导人也意识到了这一点，”二阶俊博在新闻发布会上称。
“我预计中日之间的峰会将会在不远的未来举行，我对此确信不疑。”
今年5月，二阶俊博曾率由商界高管及议员组成的3,000人代表团访问中国，并且向习近平转交了安倍的信函。（完）
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-