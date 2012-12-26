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货币新闻 | 2012年 12月 26日 星期三 10:21 BJT

《日本政经焦点》安倍晋三即将被选为首相,二次组阁料寻求党内盟友支持

但在7月参议院大选前,他或会暂缓考虑有可能令中国和韩国感到不悦的争议问题,而集中精力提振自2000年以来第四次陷入衰退的本国经济.

在12月16日的选举中,日本自民党及其规模较小的盟友公明党拿下了众议院480个席位中的三分之二,因此参议院否决的议案仍能够在众议院获得通过.自民党联盟未能获得参议院的多数席位.

但相关程序相当繁杂,因此自民党更希望通过赢得参议院多数席位的方式,来解决自2007年以来就一直困扰政府的国会僵局问题.

"关键在于经济、经济、还是经济,"自民党一名接近安倍的消息人士向路透称.新政府计划在1月底提交截止3月31日财年的追加预算案.

金融市场预计预算案的规模将约达10万亿(兆)日圆(约合1,179.3亿美元),但消息人士称,不超过一半的资金将被用在自民党经济刺激计划中的传统主要项目--公共建设工程项目上.(完) (编译 许娜; 审校 侯向明)

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