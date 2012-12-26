《日本政经焦点》安倍晋三即将被选为首相,二次组阁料寻求党内盟友支持

中国债券：上证所称对俄铝发行100亿元熊猫债计划已出具无异议函
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
但在7月参议院大选前,他或会暂缓考虑有可能令中国和韩国感到不悦的争议问题,而集中精力提振自2000年以来第四次陷入衰退的本国经济.
在12月16日的选举中,日本自民党及其规模较小的盟友公明党拿下了众议院480个席位中的三分之二,因此参议院否决的议案仍能够在众议院获得通过.自民党联盟未能获得参议院的多数席位.
但相关程序相当繁杂,因此自民党更希望通过赢得参议院多数席位的方式,来解决自2007年以来就一直困扰政府的国会僵局问题.
"关键在于经济、经济、还是经济,"自民党一名接近安倍的消息人士向路透称.新政府计划在1月底提交截止3月31日财年的追加预算案.
金融市场预计预算案的规模将约达10万亿(兆)日圆(约合1,179.3亿美元),但消息人士称,不超过一半的资金将被用在自民党经济刺激计划中的传统主要项目--公共建设工程项目上.(完) (编译 许娜; 审校 侯向明)
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。
路透上海2月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *重庆万盛经济 6 10 2/16簿记建档 6.60% 上限6.60% AA 1.00 第3年起按比例偿还 技术开发区城市综合 万盛经济技术开发区开发投资集团提供差额补偿 管廊工程项目收益债 -------------------------------------------------------
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 重庆龙湖企业 16 5 2/16簿记建档 *4.40% AAA 2/17-2/21 中信建投证券 拓展有限公司 14.4 7 *4.67% 中信证券 绿色债券 (品种一和品种二分别附第3及5年末投资人选择权) 中金公司 ======================================================