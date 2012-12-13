《日本投资分析》国会选举在即,"安倍交易"料将带来震荡行情

* "安倍经济学"压低日圆,提振股市,支撑日债

* 尽管财政扩张风险升高,日债维持强势

* 选后庆祝行情退潮可能对日股打击最大

Chikako Mogi/编译 蔡美珍

路透东京12月13日 - 对于一个举债沉重的经济体而言,印钞及大举支出通常是一大警讯,但日本投资人目前打的算盘是,如果在野党领袖安倍晋三在周日大选中赢得执政权,他的这套策略将会有所收敛.

自民党在民意调查的领先地位,使安倍晋三成为最有希望接任首相的人选,安倍主张强力货币宽松,同时搭配大规模公共工程支出,协助日本摆脱多年的通缩,提高日圆竞争力,使日本经济重获动能.

安倍的政策主张(媒体称之为"安倍经济学"),加上他扬言削弱日本央行独立性的威胁,已经让一些央行人士感到紧张.

但投资人认为安倍的策略仍有可取之处,并觉得伴随权力而来的责任感,将会阻止安倍过度冒险导致债市崩盘.

"日本可能是工业国家中,唯一能够采取货币宽松搭配财政扩张的再通膨政策组合,"美银美林首席日本债券策略分析师藤田昇悟称.

这个可能性已经引发一波日圆抛盘,汇市交易员称之为"安倍交易".

自从11月中旬宣布国会改选以来,日圆兑美元 已经贬值约4%,目前在82.85日圆左右,为日本出口商减轻一些压力.

这段期间,日本股市日经指数 则上涨了10%.

而指标10年期日本公债收益率(殖利率) 上周则触及九年半低点0.685%,此前数月都持稳于0.7%附近.

**衡量机率**

分析师及经济学家指出,日圆贬值、股价上扬、债券收益率偏低的组合,有机会协助日本走出2000年以来的第四次经济衰退.

日圆居高不下打击了制造业竞争力,迫使企业移往海外,减少就业机会,进一步加剧日本通缩问题.

日本公债收益率稳居低档,显示市场普遍认为,安倍能够引导日本央行大幅增加购买债券,但不会引发通货膨胀失控或金融市场动荡.

此外,金融市场及日本央行内部愈来愈多人认为,安倍有关强力宽松的言论,不致演变成央行政策的一次"大爆炸".

但如果投资人开始担心日本政府债务负担可能失控,则安倍政府在金融市场的蜜月期可能会悲惨落幕.

"日本公债市场的风险,"NLI基础研究所首席退休金顾问Katsuyuki Tokushima指出,"在于政府放弃整顿财政,放弃调高消费税,在公共工程支出数万亿(兆)日圆,而日本央行决定货币政策的独立性遭到漠视,无限制印刷."

如果心生恐惧的投资人开始抛售手上的大量日圆债券,收益率上升将蚀弱企业获利,股市也将受到波及,届时日本金融市场将是一片混乱.

**避开地雷**

现任央行总裁白川方明已经对安倍的主张提出质疑,但白川方明的任期将在4月届满,如果安倍成为首相,他将对总裁接任人选握有极大影响力.

分析师认为,安倍如果剥夺央行独立性,将是不智之举,因为投资人可能会担心,如果政治人物希望央行采行"无限制"宽松以克服通缩,届时将毫无制衡力量.

"日本社会大众并不信任政治人物,但他们信任日本央行.如果这份信心遭到挑战,无法保证日本民众将会继续抱着他们的日圆资产,"瑞穗实业银行市场分析师Daisuke Karakama指出.

日本债务约12兆(万亿)美元,其中超过90%是由日本国内投资人持有.相形之下,欧元区债券半数由外国投资人持有,美国公债的比例则是过半数.

分析师指出,安倍应该会按照原计划将消费税由5%调升至8%,藉此巩固信心.这项增税是避免日本债信评级调降的重要必需措施.

不过一些分析师预期,比这更快一步的,将是日本央行扩大资产负债表规模,买进更长天期债券,此举将使债券收益率趋平,使10年期公债更容易受到央行宽松措施影响.

日本央行可能也会买进风险更高的资产,这个做法可能会提振企业信心,推升股市.

**选后行情**

若安倍在周日选举获得大胜,日经指数有可能会因为投资人获利了结而回吐一些选前涨幅.日圆也可能会出现短暂回升,但分析师及交易员表示,日圆走软趋势似乎会持续下去.

期货市场的日圆净空仓增至2007年年中以来最高,暗示日圆因空头获利了结而回升的时机已经不远.

但分析师表示,即使日圆兑美元回升,上涨动能也会在80-81日圆衰竭.一部分是因为日圆的避险魅力已经减少,而日本国际收支情况恶化难辞其咎.

交易商预估日圆兑美元未来几个月将在80-85日圆.

日经指数表现可能主要由日圆走势决定.

日经指数目前在9,500点附近,4月时曾触及10,000点上方水准,但之后下跌,到6月时跌至8,200点附近.近期涨势主要是因为空头回补,以及投资人调整日股配置比重.

外资约占日经指数交易量的70%,分析师指出,外资是看着日圆走势强弱而操作.

"外资现在买进,主要是因为日圆走软,所以当日圆停止走软时,外资会了结一些获利."(完)