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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 09:07 BJT

日本政经：经济产业大臣小渊优子称将辞职

路透东京10月20日 - 日本经济产业大臣小渊优子周一称，她将辞职，因其支持团队被指滥用政治资金。(完)
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