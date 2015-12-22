专访：日本女议员称安倍调整防卫政策可能成为武装分子发动恐袭的借口

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透东京12月21日（记者 Linda Sieg） - 日本执政党议员、有望成为安倍晋三继任者的野田圣子（Seiko Noda）周一称，安倍调整防卫政策会被武装分子用作攻击日本的借口。
日本国会9月表决通过新安保法案，允许日本派兵援助受攻击的盟友。
野田圣子称，如今安倍的重心重新回到经济上，这分散了公众对新安保法案的关注度。
野田圣子在采访中对路透称，但如果恐怖主义分子袭击日本，此举可能适得其反。
“通过加强日本与美国的合作，此举为‘伊斯兰国’创造了便利的借口。”野田圣子说道。
“我祈祷这种事情不要发生……但已不再是此事（恐怖袭击）不会在日本发生的情况了。”她所指的是近期在法国及其他地方发生的袭击事件。
野田圣子称，她不反对允许日本行使集体自卫权，但安倍应当正式修订宪法，而不只是修订宪法解释。
野田圣子曾试图挑战安倍，与后者在9月竞选自民党总裁。她表示在安倍2018年离任时，她“当然”会再次参加角逐。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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