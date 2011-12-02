日本国会反对党将问责防卫大臣

路透东京12月2日电---日本国会反对党周五对日本防卫大臣一川保夫提出问责议案，因防卫省一名高级官员在回答冲绳美军基地搬迁问题时出言不逊，令日本政府的改革计划蒙阴。

媒体报导，日本自民党和公明党决定向国会对防卫大臣一川保夫提出问责议案，因冲绳防卫局长田中聪言语不当，以及一川保夫对美军士兵强暴冲绳少女事件详情缺乏了解。尽管该问责议案没有法律约束力，仍会令一川保夫非常尴尬。

媒体报导，冲绳防卫局长田中聪周一在回答为何不设定时间评估美军基地搬迁对环境的影响时对记者称："罪犯在准备实施强奸前会警告受害人吗？"

周二田中聪被解职。

"田中聪的言论非常不合适。我对冲绳人民表示真诚道歉。"日本首相野田佳彦周四在记者会上表示。

一川保夫计划周五下午前往冲绳向冲绳县知事仲井真弘多当面赔礼道歉。不过分析师认为一川保夫仍可能职位不保。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。