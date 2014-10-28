路透专访：推迟上调消费税等同于承认安倍经济学失败--反对党官员

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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路透东京10月28日 - 日本主要反对党--民主党二号人物在周二表示，日本首相安倍晋三如果决定明年不按计划上调消费税，就相当于承认“安倍经济学”失败。
日本财务省、日本央行和大型企业希望安倍按计划在2015年10月将消费税上调至10%，以实现减轻债务负担的承诺。日本债务负担在发达工业国家中是最高的。
不过日本经济复苏艰难，两名内阁大臣因政治丑闻辞职令安倍支持率下降，美国财政部敦促日本在实现预算平衡时不要走得过头，安倍所在党派明年4月也面临艰难的地方选举。
“如果他们不上调消费税，同时继续声称安倍经济学成功，将是最糟糕的，”民主党干事长枝野幸男在一次路透专访中称。“财政状况和经济都将恶化。”
在被问及推迟上调税率是否等同于宣布安倍经济学失败时，他称：“我们认为是。”(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选