民调显示自民党将在日本选举中胜出

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透东京11月29日电---《日本经济新闻》周四发布的民调显示，12月16日国会下议院选举在即，在野党自民党保持明显优势，日本维新会（Japan Restoration Party）支持率排名第二，执政党民主党排名第三。
调查显示，23%的受访者支持自民党；刚组建不久的日本维新会支持率为15%，为该党在迄今民调中最高支持率。野田佳彦领导的民主党支持率则为13%。
此项调查与其他媒体调查结果相仿，意味着未来将有一段较为混乱的联合执政时期。无论哪个政党获胜，可能都必须寻求另一政党组成执政联盟，并且在上议院缺乏多数优势。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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