日本自民党有望在众议院选举中大获全胜--媒体

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月8日 - 日本媒体预测显示，日本首相安倍晋三所在的自民党有望在12月14日的选举中大获全胜，甚至可能在没有联合伙伴的情况下在众议院获得三分之二的多数席位。

日本《每日新闻》（Mainichi）的上述预测结果与之前预测类似，表明自民党有望大获全胜并没有导致选民改变他们的想法。

上述预测显示，自民党有望在众议院475席中获得303-320个席位，这暗示自民党凭一己之力就可能获得317席，从而获得主导参议院选举所需的“超级多数席位”。

如果自民党在众议院选举中大获全胜，安倍就可以更容易地推进“安倍经济学”。尽管实际情况是，许多选民称他们尚未感到“安倍经济学”的正面影响，而且数据显示日本经济在三季度陷入衰退。

安倍解散众议院时，自民党在众议院拥有295席，与公明党（Komeito）合共在众议院拥有326席。

一些分析人士称，明年4月上调销售税不太可能影响选举，周一又有消息称日本三季度经济萎缩程度超过原先认为的水平，而且许多选民选择自民党是因为他们不满在野党，而与关于自民党的正面舆论并无关联。

“这是一场没有选择的选举，”日本大学政治学教授Tomoaki Iwai说。Tomoaki Iwai补充说，这次选举中选民的投票率甚至可能刷新2012年选举中创下的记录低位。

《每日新闻》调查显示，在野党民主党预计赢得65-81席，超过之前选举中赢得的62席，但远低于其目标100个席位。（完）