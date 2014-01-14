日本两位前首相反对核电 挑战安倍晋三政策

路透东京1月14日(记者 Linda Sieg) -日本两位前首相周二向现任首相安倍晋三的支持核电政策发起挑战。小泉纯一郎支持前首相细川护煕角逐东京都知事，二人在反对核能方面立场一致。

细川护煕角逐东京都知事，可能会把这场地方选举变成对安倍核能政策的全民公投，进一步推动反核运动。2011年3月日本福岛核电站发生泄漏以来，反核运动一度高涨，但近期显得动力不足。

调查显示多数选民支持放弃核电，不过由于安倍晋三对重振经济的承诺，以及反核力量内部的分歧，选民在2012年12月也帮助安倍晋三领导的支持核电的自民党重新上台。

现年76岁的细川护煕被问到他为何结束退休状态而复出角逐东京都知事一职，他向记者们表示：“因为日本遇到了很多问题，特别是核电危及到国家的命运，我有了一种危机感。”

72岁的小泉纯一郎一反当政时支持核电的态度，转投反对核电阵营，已经让安倍晋三头疼不已。

“我支持细川先生的最大原因是他认为日本在没有核电情况下依然可以繁荣昌盛。这值得我给予细川先生最真挚的支持，希望看到他获胜，”一头银发的小泉纯一郎接受电视访谈时表示。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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