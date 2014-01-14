日本两位前首相反对核电 挑战安倍晋三政策

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京1月14日(记者 Linda Sieg) - 日本两位前首相周二向现任首相安倍晋三的支持核电政策发起挑战。小泉纯一郎支持前首相细川护煕角逐东京都知事，二人在反对核能方面立场一致。
细川护煕角逐东京都知事，可能会把这场地方选举变成对安倍核能政策的全民公投，进一步推动反核运动。2011年3月日本福岛核电站发生泄漏以来，反核运动一度高涨，但近期显得动力不足。
调查显示多数选民支持放弃核电，不过由于安倍晋三对重振经济的承诺，以及反核力量内部的分歧，选民在2012年12月也帮助安倍晋三领导的支持核电的自民党重新上台。
现年76岁的细川护煕被问到他为何结束退休状态而复出角逐东京都知事一职，他向记者们表示：“因为日本遇到了很多问题，特别是核电危及到国家的命运，我有了一种危机感。”
72岁的小泉纯一郎一反当政时支持核电的态度，转投反对核电阵营，已经让安倍晋三头疼不已。
“我支持细川先生的最大原因是他认为日本在没有核电情况下依然可以繁荣昌盛。这值得我给予细川先生最真挚的支持，希望看到他获胜，”一头银发的小泉纯一郎接受电视访谈时表示。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)