“政治公主”小渊优子有望成为日本首位女首相

路透东京10月3日（记者 Linda Sieg/Mari Saito） - 日本新任经济产业大臣小渊优子（Yuko Obuchi）长相出众，善于避免在政治上树敌，拥有强大的执政党导师，可能具备成为日本首位女首相的条件。

在男性主导、依然看重资历的日本权力走廊中，作为女性而且年纪尚轻的小渊优子要是在过去，想接替首相安倍晋三希望可以说非常渺茫。

但缺乏广受欢迎的男性竞争对手，加上民众对“安倍经济学”能否成功的疑虑难消，这就意味着当自民党准备选择新领导人时，40岁的小渊优子日益有望成为一位候选人。

眼下，安倍的支持率还算不错，超过50%。但安倍的支持率很大程度上取决于他是否能兑现承诺，提振日本长期停滞的经济。

即使安倍的继任者最终是一位男性，小渊优子明显也走在有望问鼎首相的道路上。日本一些媒体称她为“下任首相的不二人选”。

“她的党派想把她推出来，他们想把她培养成未来的领导人，”日本大学教授Tomoaki Iwai说。“经济产业大臣是很重要的职位，因此你可以说她朝首相已迈进了一步。”

作为经济产业大臣，小渊优子面临的考验之一，便是向经历2011年福岛危机后对核安全惶恐不安的公众兜售重启核反应堆这一不受欢迎的政策这样的艰巨任务。

安倍似乎希望小渊优子以她的亲和力，还有她作为两个孩子母亲的身份，来缓和此事对许多日本选民、特别是反对重启核反应堆的女性选民的冲击。小渊优子有两个儿子，大儿子七岁，小儿子四岁。

“我一回家，就成了家庭主妇，像购物、管孩子、去医院这些事（都是我的）--我明白日常生活要做的事情很多，”身穿黑色西装裤、一头干练短发、高高瘦瘦的小渊优子上周在Kawauchi村对女性演讲时称。该村距福岛核电站大约20公里。

**“政治公主”**

2000年，小渊优子的父亲小渊惠三中风猝死，这促使小渊优子参加了国会议员的竞选，当时她只有26岁。

与小企业一样，政治在日本往往是家族事务，该国有子女继承父母从政的传统。

“在我成长的过程中我就关注我父亲以及他的从政道路，而且我想继续他的道路，”小渊优子在被任命为经济产业大臣前几天接受电视采访时说。日本在9月初重组内阁。

了解小渊优子的人认为，她进入政坛主要是为了继承其父小渊惠三的衣钵，而不是为了追求具体的政治议程。“我觉得，如果她的父亲是鱼贩或开商店的，她也会继续他的事业，”关注小渊优子职业生涯的一名日本记者说。

小渊优子在小渊惠三的三个孩子中排名老小，曾在一家电视台工作过，还做过小渊惠三的私人助理。

“她有潜力，但也只是有潜力，”前民主党议员、早稻田大学教授Mieko Nakabayashi说。

“她可能招人喜欢，但不出众，她没有任何强烈的信念，她的父亲也是这样。这不是非常国际化的女领导人类型……但却非常符合自民党的风格。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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