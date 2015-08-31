东京周日爆发大规模示威活动 抗议新安保法案

路透东京8月30日 （记者 Kiyoshi Takenaka） - 数以万计的示威者周日聚集在日本国会大厦附近，抗议新安保法案，这是公众质疑首相安倍晋三安全政策的又一例证。

活动组织者称此次示威者多达12万人，这是日本多年来最大规模的抗议活动之一。各年龄段示威者冒着阵雨加入集会，举着写有“不要战争”和“安倍下台”等口号的标语牌，高呼口号。

周末日本发生了逾300起反对安倍强推新安保法案的抗议活动。

“只是坐在电视机前抱怨是没用的。”当天的示威者之一、44岁的法语副教授Naoko Hiramatsu说。

Hiramatsu怀抱四岁的儿子参加了抗议活动，她说：“如果我不采取行动阻止这件事，未来我就无法对我的孩子解释。”

日本众议院7月通过新安保法案，新安保法案将允许日本自卫队赴海外作战，这标志着日本安全政策的巨大转变。

新安保法案已提交至参议院，参议院亦由安倍领导的执掌联盟主导，计划在本届国会会期9月27日结束前通过该法案。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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