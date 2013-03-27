《日本政经分析》观古鉴今，当局能否采取大胆经济改革让人存疑

**改革还是守旧**

顾问之间的分歧，让人怀疑行政管理就算放松，放松的力度能有多大。

电子商务运营商Rakuten执行长、行业竞争力委员会成员Hiroshi Mikitani对路透称：“我们之间不存在明确的冲突，开会也不会彼此大声嚷嚷，但我可以肯定，关于政府应该如何以及在多大程度上参与制定策略与改革特定行业，是存在不同想法的。”

有些小组成员，比如连锁商店运营商Lawson Inc的执行长Takeshi Niinami对分歧轻描淡写，认为这只是反映了基于企业核心业务的不同视角。像Rakuten等企业希望政府不要插手，允许创新；而有些可能几十年都没收回投资的行业则希望得到官方扶持。

但有人担心，安倍的自民党将继续坚守其作为“大政府”党派的立党根本，如果能像很多人目前预期的那样在7月选举中大胜，就更是会如此。中央大学的Annen说，“自民党不是那种‘随你们去’的政党。”

“它更青睐有管控的经济模式。”

美国前贸易官员Byron Sigel也认为，从反改革利益方持续的影响力来看，上述怀疑不无道理。Sigel曾于1990年代末与日本洽谈美日双边贸易协议。

“改革进程的方式有一个问题，就是过度代表了那些有规模、有关系且有动力维持现有体系的老旧行业。”Sigel说，他目前就职于美国一家全球性的设备与制药企业。

“代表未来的那些行业、需要一个更开放、经济管制程度更低的行业，以及那些能重塑日本全球竞争力的行业，如果说今天存在的话，规模也都相对较小。在改革讨论中，他们的声音不太可能被听到。”

不过，首相安倍承诺参与由美国牵头的泛太平洋合作伙伴(TPP)协商，动作比人们预期的要快。这让人憧憬历史或许不会重演。

日本与欧盟本周一达成协议，将开始磋商单独的自贸协定，该协定会进一步对受保护行业施压。

“一群政界人士、官僚机构和企业人士希望保留现有的既得利益体系，而另一群则喜欢更开放的竞争，‘守旧派’与‘改革派’有分歧。”摩根士丹利MUFG证券的首席分析师Robert Feldman说。

“依我看，改革派这次会赢，因为日本人的生活水准一直在恶化，我觉得民众已经清楚这一点。”(完)