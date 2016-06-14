日本东京都知事陷挪用公款丑闻 面临下台呼声

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月14日 - 日本东京都知事舛添要一（Yoichi Masuzoe）因公款私用遭到批评，要求其辞职的呼声愈来愈大。该丑闻可能影响日本的全国选举，并给2020年东京夏季奥运会造成难堪。

舛添要一的前任因资金丑闻被迫辞职，当时东京刚刚赢得2020年夏季奥运会主办权。舛添要一无法为其公款私用的行为提供合理理由，现在东京都议会议员呼吁其辞职。

反对党政治人物周二可能将提交一项不信任案，67岁的舛添要一将面临更多辞职压力。舛添要一2014年在首相安倍所在的执政联盟的支持下赢得选举。

但此事时机微妙。一方面是执政联盟担心舛添要一可能对他们在7月10日的参议院选举造成不利，另一方面是在里约奥运会上由一位代理知事接过奥运会会旗可能给其带来难堪。

舛添要一请求给他更多时间，承诺将交出工资，但请求将不信任案投票推迟至里约奥运会结束，因不信任案获得通过可能意味着需在里约奥运期间进行知事选举。

“我无意抓住知事职位不放，”周一遭数小时激烈质询后舛添要一对东京都议会表示。

“但我认为在里约奥运会期间举行（都知事）选举造成的混乱可能不利于下届奥运会主办城市。”（完）