安倍不太可能在8月15日参拜靖国神社--报道

中国保监会主席项俊波涉嫌严重违纪正接受调查--中纪委（更新版）
路透北京4月10日 - 中国中共中央纪委周日表示，中国保险监督管理委员会党委书记、主席项俊波涉嫌严重违纪，目前正接受组织审查。
路透东京7月25日 - 日本《每日新闻》周四报道称，日本首相安倍晋三不太可能在8月15日参拜靖国神社，以避免惹恼中国和韩国。
安倍在岛屿争端上对中国持强硬立场，但亦表示与中国的对话大门敞开。
“首相会（对参拜靖国神社问题）作出明智决定。如果（他的内阁）前景不长，情况可能会不同，但他（的内阁）有三年的任期时间，”《每日新闻》援引一位接近安倍的消息人士的话报道称。
“他实现愿望的时间会到来。”
该报援引另一位政府消息人士的话称：“8月不是（安倍）参拜（靖国神社）的时间。”
安倍参拜靖国神社将会惹恼中国和韩国，同时也会令美国感到不安。对于中国和韩国民众而言，日本的军国主义给他们留下来难以磨灭的痛苦回忆，美国则担心安倍此举会导致日本与周边邻国的关系更为紧张。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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