调查：日本基金经理1月略微上调债券持有比重 减持股票

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京1月31日 - 日本基金经理1月略微上调投资组合中债券配比，同时削减股票配比，因在美国新总统特朗普领导下，全球市场已为可能发生的动荡作好准备。
1月17-24日期间对五家总部在日本的基金管理公司的调查显示，受访者1月平均希望将他们投资组合中的56.4%配置于债券，高于12月的56.2%。
在债券投资中，基金经理将北美债券配比从12月的34.9%下调至32.3%。
美国公债收益率吸引力在1月下降，指标10年期公债收益率从12月中触及的2.6%上方的两年高位回落，一个月后跌至2.3%的低位。
另一方面，基金经理1月将欧元区债券配比从12月的17.8%上调至19.5%。本月德国公债收益率涨至一年高位。
这些基金经理1月对日本债券的持有比重从12月的34.6%升至35.2%。
日本指标10年期公债收益率从去年7月跌至纪录低位负0.300%之后逐步攀升，最新报0.080%。
明治安田生命首席经济分析师小玉佑一称，“在对特朗普政策持观望态度之际，很难发现明确的方向。即使有一些政策细节披露，人们依旧怀疑能否确实实现，”
受访者1月整体股票持仓从前月的37.5%降至37.1%。
他们将日本股票持有比重从12月的46.2%下调至46.1%。
基金经理将北美股票持有比重从30.4%略微上调至30.5%，但将英国和欧元区股票配比分别维持在5%和8.6%。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
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