调查：日本基金经理9月小幅提高股市配比 债券投资比重下降

路透9月30日 - 路透调查显示，日本基金经理9月在他们的投资组合中小幅提高股票持仓配比，并削减债券投资比重。此前美国联邦储备委员会(美联储)没有升息，支撑风险资产需求。

对五家总部在日本的基金管理公司调查显示，受访者平均希望将他们投资组合中的37.4%配置于股票，高于8月时创下的2011年7月以来低点36.4%。调查在9月15至23日进行。

受访者9月对北美和日本股市的配置持平上月，分别为27.6%和46.4%。

对欧洲银行业稳健情况弥漫担忧之际，他们在9月减持欧元区股票，配比从8月的11.0%降至9.4%；同时维持对英国股票的配比在7.0%不变。

他们增加了对欧洲新兴市场股票的配置，配比从2.1%升至3.8%。

新兴市场本月获得喘息之机，此前美联储决定维持货币政策不变，并预测2017年和2018年升息步伐放缓。

MSCI明晟东欧股指在9月曾触及14个月高点，月线有望上升1.7%。2016年至今，该指数已经录得逾16%的涨幅，追踪45个国家股票的MSCI明晟全球股指同期上涨5.1%。

“我们上调了对波兰、匈牙利和以色列的增长预期，主要基于它们的第二季GDP表现强于预期，而且第三季实质行业指标有良好表现，”巴克莱策略师写道。

9月基金经理人减少整体债券配置，配比从8月份的58.3%降至57.2%。

他们将日本债券配比从45.3%提高至49.0%，同时将北美债券配比从27.6%降至24.6%。

分析师预计，随着日本央行目前根据其收益率曲线控制计划，致力于使指标10年期日债收益率维持在零水平上下，日本公债料将吸引部分国内投资者的需求。

日本10年期公债负收益率进一步下滑，促使很多国内投资者另寻收益率更好的金融工具。(完)