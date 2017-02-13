焦点：人口趋势为日本微型并购提供商机 小型咨询机构形势大好

2017年2月12日，日本东京，一商业区的写字楼。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京2月13日 - 专攻家族经营企业微型并购的小型咨询顾问机构在日本正逢形势大好，因人口老化且萎缩，使日本小型企业的版图出现变化。

并无行业数据显示规模介于5亿-10亿日圆(440万-880万美元)的交易有多少，但小型咨询顾问机构表示，随着小企业所有人伺机合并业务以因应式微的需求，或是届退休年龄却乏人继承，都使得它们受益。

日本人口老龄化程度在发达经济体中居前，且预计到2060年前人口还会萎缩三分之一。

Nihon M&A Center(2127.T)1月30日称，截至12月底止的九个月获利增长34%至53亿日圆的纪录新高，营收150亿日圆。该公司是日本三家公开上市小型咨询顾问公司中最大的一家。

“日本的人口在萎缩...小型企业最后都无法单独存活。”该公司董事长及创办人Yasuhiro Wakebayashi说。

“他们必须纳入较大企业的羽翼下才能成长。那将会是我国的趋势，因此并购市场只会发展得更大。”

在截至3月财年的前九个月，Nihon M&A Center经手了406宗并购交易，全年总量料能轻松超过前一年的420宗。

规模较小的同业Strike Co(6196.T)和M&A Capital Partners(6080.T)也因该趋势受益，上个财年共为106宗交易提供经纪服务，较之前一年和两年分别增加23%和74%。

路透此前曾报导，日本私募股权企业在经历长期低迷后，也获得类似的提振。

“我们处在被大型机构忽略的利基市场中，”Strike总裁Kunihiko Arai表示。

汤森路透数据显示，大型企业并购活动去年仅增加4.3%至2,137宗，交易额下降10%至6.2万亿(兆)日圆。这些企业的并购活动通常由野村控股(8604.T)、大和证券集团(8601.T)和三菱日联金融集团(8306.T)等金融巨头安排。

**股价上涨**

投资于这些咨询顾问企业的投资者亦获益。

Nihon M&A Center股价过去一年上涨56%，M&A Capital Partners股价几乎上涨两倍，升幅高于东京证交所Topix Securities Index.ISECU.T 48%的升幅。Strike自6月上市以来已经上涨一倍多。

现年59岁的Nobuko Inui在日本西部城市大阪拥有四座配药药房，她就曾受益于Nihon M&A。

去年，Inui把她在1994年创办的药房卖给了东京的私营企业Kraft Inc，后者在日本经营着630家药房。由于政府下调药价以削减不断增长的医疗保健成本，Inui发现其药房很难保持竞争力。

“药房面临压力，需要改善服务并实现服务的多元化，但像我那样的小公司没有能力聘用更多药剂师，所以我决定将生意出手，”Inui说。她现在为新东家经营这些药房。

Strike表示，规模达7.8万亿日圆的配药市场将可能出现更多整合。在这个市场中，像Ain Holdings Inc (9627.T)这样的大型业者的市场份额也仅为3%，该公司设有大约1,100家药房。

小企业是日本经济的支柱。根据政府数据，在日本380万家公司中，小企业占到99.7%，员工数量占到总数的70%左右。但是，随着老板年纪越来越大，许多小企业关门大吉。

据东京商工调查(Tokyo Shoko Research)，去年关闭的企业达到创纪录的29,583家，较上年增加8.2%。

小型咨询顾问机构基本上是通过地方银行和当地会计师的推荐来获得业务。

“已有企业通过并购维持了运营。这意味着就业得以保住，这对重振本地经济有利，”福岛东邦银行(Toho Bank) (8346.T)的企业银行部助理经理Tomoharu Sato说。

“我们依赖小型咨询机构的网络来回应客户的需求，他们寻求在有限的时间内从更大范围内寻找并购伙伴。”

这种交易也提振难以实现内生增长的较大型公司。

东京的建筑材料生产商S E (3423.T)预计，由于劳动力成本上升，截至3月的一年净利将下滑，但该公司在2015年以2.3亿日圆从Hiroshi Morita手中购买的一家钢架建筑公司是一个亮点。

现年47岁的Morita住在米子市，仍运营这家公司，公司已更名为S E Tekken。

自并购以来，这家子公司的销售额已增长约40%至约8.5亿日圆。

“小型公司通过供应关键部件等方式，可以对较大公司起到至关重要的作用，”东京商工调查的经理Masashi Seki说。

日本人口老龄化图表：tmsnrt.rs/29VjmUo (完)