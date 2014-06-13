日本人口下降趋势明显 但移民政策仍无放松迹象

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月13日(记者 Linda Sieg) - 四十年前就有预测称，日本人口减少将变得不可避免。日本首相安倍晋三目前正在划定人口红线，目标是到2060年日本人口数量不低于1个亿，这较现有水平将减少20%。
但守住这一人口红线可能很难且代价高昂，除非日本对长期移民敞开大门，但决策者表示，他们没有采取这一举措的打算。安倍的幕僚曾提出到2050年将每年的移民人数增加至20万，这一提议遭到驳回。
自民党高层野田圣子(Seiko Noda)表示：“首相现在的想法是，允许外籍工人在日本居留一段时间，因为2020年奥运会开幕前需要有大量的建筑工人。”
她对路透表示：“除非允许外籍人士更长久地居留下来，否则在未来50-100年中，日本将无法运转，但是没有人会考虑这个想法。”
在日本大约1.27亿人口中仅有很小比例的少数民族，很多日本人一直对自己国家的文化同质性感到自豪。由于严苛的移民法，日本只有不到2%的人口是外国人。
日本人口在过去三年一直呈萎缩状态，人口预测前景也很严峻。
因育龄妇女人数减少，生育率虽然略有上升，但2013年日本的新生婴儿数量仍降至创纪录的103万。
如果这一趋势延续下去，日本人口数量将在2048年降至1亿以下，到2060年降至8,700万左右，而届时四成人口的年龄将在65岁及以上。
日本政府在一份即将于本月发布的经济政策草案中称：“如果我们不改变人口迅速萎缩并老龄化的趋势，日本经济规模将有陷入螺旋式萎缩的风险。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)