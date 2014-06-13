日本人口下降趋势明显 但移民政策仍无放松迹象

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月13日(记者 Linda Sieg) - 四十年前就有预测称，日本人口减少将变得不可避免。日本首相安倍晋三目前正在划定人口红线，目标是到2060年日本人口数量不低于1个亿，这较现有水平将减少20%。

但守住这一人口红线可能很难且代价高昂，除非日本对长期移民敞开大门，但决策者表示，他们没有采取这一举措的打算。安倍的幕僚曾提出到2050年将每年的移民人数增加至20万，这一提议遭到驳回。

自民党高层野田圣子(Seiko Noda)表示：“首相现在的想法是，允许外籍工人在日本居留一段时间，因为2020年奥运会开幕前需要有大量的建筑工人。”

她对路透表示：“除非允许外籍人士更长久地居留下来，否则在未来50-100年中，日本将无法运转，但是没有人会考虑这个想法。”

在日本大约1.27亿人口中仅有很小比例的少数民族，很多日本人一直对自己国家的文化同质性感到自豪。由于严苛的移民法，日本只有不到2%的人口是外国人。

日本人口在过去三年一直呈萎缩状态，人口预测前景也很严峻。

因育龄妇女人数减少，生育率虽然略有上升，但2013年日本的新生婴儿数量仍降至创纪录的103万。

如果这一趋势延续下去，日本人口数量将在2048年降至1亿以下，到2060年降至8,700万左右，而届时四成人口的年龄将在65岁及以上。

日本政府在一份即将于本月发布的经济政策草案中称：“如果我们不改变人口迅速萎缩并老龄化的趋势，日本经济规模将有陷入螺旋式萎缩的风险。”（完）