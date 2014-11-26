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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 15:19 BJT

日本政经：日本邮政可能在1月公布IPO方案--社长

路透东京11月26日 - 日本邮政社长西室泰三(Taizo Nishimuro)周三在记者会上称，受大选因素影响，该公司更可能在1月宣布首次公开招股(IPO)方案，而不是12月。

日本邮政曾表示，有意在明年某个时间上市。日本政府10月选择野村证券及其他10家IPO承销商。

日本政府计划出售日本邮政最多三分之二的股份，此次IPO将是第一轮。银行业者表示，政府希望通过发股最终筹得2-4万亿(兆)日圆资金。(完) (编译 王丽鑫；审校 张明钧)
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