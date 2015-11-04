更正-日本热股：日本邮政上市首日大涨16%，日本邮政银行涨15.9%

金属期市：期铜反弹，因美元下跌但中国忧虑抑制涨幅
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
(更正：因译文有误，第三段IPO价格单位应为“日圆”，而非“美元”)
路透东京11月4日 - 日本邮政 和日本邮政银行 股价周三上市首日飙升。这次日本自1980年代以来规模最大的私有化，为政府筹资1.4万亿(兆)日圆(116亿美元)。
日本邮政上市首日报每股1,631日圆，较首次公开发行(IPO)价格1,400日圆上涨16.5%。
日本邮政银行开盘报1,680日圆，较IPO价格1,450日圆涨15.9%。日本邮政保险 尚未开始交易，在IPO价格2,200日圆上方有大量买单指令。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
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