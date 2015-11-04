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亚洲 | 2015年 11月 4日 星期三 10:55 BJT

更正-日本热股：日本邮政上市首日大涨16%，日本邮政银行涨15.9%

(更正：因译文有误，第三段IPO价格单位应为“日圆”，而非“美元”)

路透东京11月4日 - 日本邮政 和日本邮政银行 股价周三上市首日飙升。这次日本自1980年代以来规模最大的私有化，为政府筹资1.4万亿(兆)日圆(116亿美元)。

日本邮政上市首日报每股1,631日圆，较首次公开发行(IPO)价格1,400日圆上涨16.5%。

日本邮政银行开盘报1,680日圆，较IPO价格1,450日圆涨15.9%。日本邮政保险 尚未开始交易，在IPO价格2,200日圆上方有大量买单指令。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)

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