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职场管理 | 2013年 12月 26日 星期四 17:28 BJT

瑞穗称会长塚本隆史因涉黑贷款将在3月卸任

路透东京12月26日 - 瑞穗金融集团(8411.T)周四称，该集团会长塚本隆史将在3月卸任，为涉黑贷款承担责任。

监管当局今天稍早责令该集团暂停部分贷款业务一个月。

瑞穗发布公告称，社长佐藤康博也将停薪一年，长于此前宣布的停薪六个月。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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