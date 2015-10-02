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国际财经 | 2015年 10月 2日 星期五 09:45 BJT

日本企业预计未来一年消费者物价上涨1.2%--央行短观调查

10月2日 - 路透东京10月2日 - 周五公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升1.2%。

前次调查时的预估为上升1.4%。

日本央行9月短观调查的受访企业还称，预计未来三年消费者物价年升幅为1.4%，未来五年消费者物价年升幅为1.5%。(完)

(编译 郑茵 审校 龚芳)

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