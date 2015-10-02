日本企业预计未来一年消费者物价上涨1.2%--央行短观调查

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%

路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。