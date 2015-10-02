日本企业预计未来一年消费者物价上涨1.2%--央行短观调查

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
10月2日 - 路透东京10月2日 - 周五公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升1.2%。
前次调查时的预估为上升1.4%。
日本央行9月短观调查的受访企业还称，预计未来三年消费者物价年升幅为1.4%，未来五年消费者物价年升幅为1.5%。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。