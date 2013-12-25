黑田东彦预期日本物价涨势将打破“通缩平衡”

日本东京一家店铺在售的海鲜类食品，摄于2013年12月20日。 REUTERS/Yuya Shino

* 黑田东彦：日本CPI增幅将在2014年上半年突破1%

* 实际物价涨势将强化通胀预期

* 部分人士质疑日本央行物价目标的两年时间表

* 黑田东彦：通胀上升将提供日央行降息空间

路透东京12月25日 -日本央行总裁黑田东彦指出，消费者物价涨幅将在明年上半年超越1%，协助央行达成目标，即扭转大众认为通缩将持续存在的看法。

黑田东彦周三表示，过去15年来，日本一直处于一种“通缩平衡”状态，企业及家庭认定物价不会上涨，而延迟投资及消费行为。

他指出，日本央行的目标是透过强力货币刺激措施，打破这种平衡，使企业与家庭因为预期未来物价将上升，而在当下增加支出。

“日本央行货币政策不同于其它央行之处在于，其侧重于改变公众对物价的预期，”黑田东彦在日本经济团体连合会(经团连)的一个会议上表示。

“我们看到经济、市场走势及公共信心普遍改善，这是结束通缩的最好机会，”黑田东彦并强调日本央决心维持超宽松货币政策，直至实现2%通胀率目标。

日本央行在4月意外推出一系列大规模货币刺激政策，承诺通过大规模购债，在约两年时间里推动通胀升至2%。日本多年来已经深受通缩之苦。

主要受进口成本增加带动，核心消费者通胀已经接近1%，但很多投资者和分析师怀疑物价上涨速度是否足够使得日本央行两年内达到物价目标的承诺实现。

部分专家和前日本央行官员甚至表示，他们怀疑日本设定2%的通胀目标是否可行。日本经济自1980年代末期经历资产价格泡沫以来，就从未达到过这个水平。

“长期看来，达到2%的通胀是合适的，也并非不可能。但我不知道两年的时间表是否那么重要，”前日本央行理事早川英男表示。他目前担任民间智库富士通研究所驻东京高级主管。

“即使2%的通胀很难实现，日本也或许可以维持1%左右的通胀。那应该就足够了，”他周二对记者表示。

然而，黑田东彦反击那样的质疑，强调物价实际上扬将渐渐提高通胀预期，激励企业调升薪资和价格。

他表示通胀上升也将推升名义利率，让央行有更大的弹性以降息来因应经济的恶化；而非像当前这样，因利率几近于零，因此无利率工具可用。

“如果许多企业同时调升价格和薪资，会对整个经济体会带来正面的影响，”黑田东彦称。“身为政策制定者，我们必须拟出有胆识的措施，以这样的方式来改变人们的思维定势。”

日本10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上扬0.9%，连续五个月上升，主因日圆走疲抬高了进口成本。

路透调查的分析师预期周五将公布的数据料显示，11月核心CPI上扬1.1%，增幅触及五年高点。但分析师预期通胀将于明年某个时间触顶，因物价可能失去日圆疲软带来的提振效果。(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军/张若琪 审校 田建华/王翔琼)

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